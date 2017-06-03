ГСЧС предупреждает о высокой вероятности пожаров по всей Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности 4-6 июня на территории большинства областей Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 4-6 июня в западных, северных и Винницкой областях ожидается преимущественно высокая (4 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) - чрезвычайная (5 класса).

В большинстве районов Киевской области 4-5 июня синоптики прогнозируют высокую (4 класса) пожарную опасность.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.