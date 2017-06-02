Во Львове нашли массовые захоронения людей

Останки могут относиться к 40-м годам из Тюрьмы на Лонцкого, которая расположена рядом с костелом святого Лазаря в Львове.

Об этом сообщил Роман Гунда, председатель правления ОО «Мемориал», изданию Zaxid.net.

«Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли и здесь было очень удобно закапывать тела, территория не просматривалась с улицы. Найденные кости – это только начало, уверен, что после тщательного исследования здесь найдут еще много захоронений», – рассказал Роман Гунда.

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Останки обнаружили во время реставрации стены возле госпиталя.

«Во время укрепления фундамента мастера обнаружили останки, которые напоминают человеческие. Мы их сложили в коробки и написали обращение к директору коммунального предприятия Львовского областного совета «Судьба» Святославу Шеремету и председателю правления ОО «Мемориал» Роману Гунде с просьбой помочь разобраться с этими останками». Об этом рассказал изданию Владимир Заборовский, директор Львовской государственной хоровой школы «Дударик», которая расположена на территории костела.

Сейчас найденные останки хранятся в коробке на территории костела Лазаря. Кому именно принадлежат кости археологи будут выяснять позже.