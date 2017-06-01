В главном соборе УГКЦ помолились за упокой души Любомира Гузара (видео)

В ежедневной утренней молитве по умершим в Патриаршем Соборе на левом берегу столицы вспоминали и имя новопреставленного предстоятеля Украинской греко-католической церкви. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Именно Любомир Гузар освящал краеугольный камень будущего главного собора греко-католиков еще в 2002 году. В крипте этого храма его и похоронят.

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Как сообщал УНИАН, глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.