В главном соборе УГКЦ помолились за упокой души Любомира Гузара (видео)

13:17, 01 июня 2017
Общество
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Именно Любомир Гузар освящал краеугольный камень будущего главного собора греко-католиков еще в 2002 году.

В ежедневной утренней молитве по умершим в Патриаршем Соборе на левом берегу столицы вспоминали и имя новопреставленного предстоятеля Украинской греко-католической церкви. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Именно Любомир Гузар освящал краеугольный камень будущего главного собора греко-католиков еще в 2002 году. В крипте этого храма его и похоронят. 

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Как сообщал УНИАН, глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

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Новость в сюжете: Смерть Любомира Гузара
Теги: #Любомир Гузар#умер Любомир Гузар