События недели: версия читателей УНИАН – языковые квоты на ТВ, визовый режим с РФ и расстрел байкера в Киеве

На этой неделе Рада сделала очередной шаг к появлению в стране собственного качественного контента и очистке информационного пространства от русскоязычной продукции, производимой в РФ. Что, в условиях «гибридной войны», проводимой нашим северным соседом, крайне важно.

Во вторник, 23 мая Рада приняла закон о квотах на украинский язык на телевидении, которым для общенациональных телеканалов устанавливается норма в 75% передач и фильмов на украинском языке, для региональных – 60%. Это закон является логичным продолжением успешно сработавшего решения о постепенном увеличении процента украинской музыки на радио, вступившем в силу в ноябре 2016 года.

Поддержали этот закон практически все парламентские группы, кроме представителей «Оппозиционного блока», которые традиционно выступают против любых проявлений украинизации, и в этот раз назвали это решение «новым наступлением на права и свободы граждан», а также пообещали пожаловаться на такой беспредел в Конституционный суд.

Читайте такжеКвоты на язык

Вы будете удивлены, однако недовольными постепенной украинизацией оказались не только «ватники», но и их коллеги из противоположного лагеря «вышиватников». Одним из ярких примеров стала скандальная писательница Лариса Ницой, прославившаяся швырянием мелочи в лицо русскоязычной продавщице. По ее мнению, этот закон является «очередным позорищем для украинского народа», который вводит «языковую шизофрению».

Несомненно, в законе есть ряд недостатков и лазеек, использование которых, на первых порах, может несколько нивелировать его ценность. Однако необходимо помнить, что спешка нужна только при ловле блох, а к такой деликатной теме, как языковой вопрос, в Украине надо подходить достаточно взвешенно и осторожно. Эта тема хорошо раскрыта в нашем материале «Квоты на язык», где анализируются все достоинства, недостатки и последствия принятия этого закона.

Еще одной темой, взволновавшей наших читателей, стала вновь всплывшая история про введение визового режима с Россией. Разгонять ее начали представители «Народного фронта», заявив, что в Раде ведется работа по оценке возможного количества голосов нардепов, готовых поддержать такое решение. По словам «фронтовиков», в парламенте ведется разъяснительная работа по этому вопросу.

Читайте такжеДискуссия о визах в Украину для россиян: спикер МИД РФ рассказала очередной анекдот

Тема введения визового режима с Россией муссируется уже достаточно давно, однако в последние полгода о каких-то практических шагах в этом направлении особо слышно не было. И вот, снова началось. В БПП подтвердили, что споры в Раде вокруг визового режима с Россией действительно идут, и достаточно активно. По словам нардепа от БПП Домбровского, на теме настаивает фракция «Народного фронта», а вот в БПП колеблются.

В России, конечно, такую информацию с удовольствием подхватили, назвав разговоры о введении визового режима «русофобскими дискуссиями» и пригрозили ответить взаимностью, добавив, что такие инициативы из разряда «отморожу уши бабушке назло».

Я конечно не знаю, чем там руководствуется «Народный фронт», снова поднимая тему введения визового режима с РФ. Но в четверг, когда этот вопрос депутаты, по их же словам, должны были вынести на рассмотрение сессионного зала, в Раде об этом просто забыли.

Еще одним событием, которое взволновало наших читателей, стала какая-то жуткая в своей абсурдности история с расстрелом мотоциклиста средь бела дня в столице. Согласно сообщению полиции, потерпевший ехал на мотоцикле по Харьковскому шоссе, где во время движения в него несколько раз выстрелили из проезжавшего мимо автомобиля. На место происшествия вызвали «скорую помощь», но мотоциклист скончался от полученных огнестрельных ранений.

Друзья байкера успели провести собственное расследование и утверждают, что убийца якобы вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко. Он, в частности, известен тем, что во время парламентских выборов 2012 года брал участие в стычках около окружной избирательной комиссии в Киеве, попав в объективы камер журналистов вместе с одиозным представителем ВО «Свобода» Игорем Мирошниченко.

На данный момент причины конфликта между байкером и застрелившим его человеком неизвестны. Да и вообще непонятно, был ли конфликт. В общем, какая-то абсолютно бредовая история, которых, в последнее время, становится все больше. Чего только стоит недавняя история с конфликтом у входа в один из столичных ресторанов МакДональдс, где из-за закуренной сигареты участник спора убил другого одним ударом…

На момент написания заметки стало известно, что убийца байкера сам явился с повинной в Дарницкое райуправление полиции, других подробностей пока не сообщается. Надеюсь, в этой шокирующей истории скоро все прояснится. А читателям я бы советовал быть более осмотрительными и без веских причин не ввязываться в уличные конфликты. Народ в последнее время стал каким-то обозленным. Поэтому помните о золотом правиле автолюбителей – уступи дорогу дураку.

На этом фоне наши читатели пропустили выступление генерального прокурора Юрия Луценко, который пришел в Верховную Раду с отчетом о проделанной работе за последний год.

Вообще, это действительно важная тема, за которой желающее изменений общество обязательно должно следить. Но то ли успехи оказались так себе, то ли доверие общества к личности главы ГПУ хромает, но отчет не вызвал особого ажиотажа.

Да и что можно здесь сказать, когда своим самым большим достижением на посту генпрокурора Луценко назвал начало суда над давно сбежавшими и недосягаемыми для украинского правосудия Януковичем и его подельниками, которых Интерпол, из-за провалов наших правоохранителей, снял с розыска.

Достаточно вяло наши читатели реагировали и на масштабную антикоррупционную спецоперацию, по дивному стечению обстоятельств проведенную ГПУ совместно с Нацполицией именно в день отчета Луценко в Раде.

Операция была действительно масштабной – в ней задействовали более 1700 сотрудников Нацполиции и 500 военных прокуроров, которые одновременно провели более 400 обысков в 15 областях Украины.

Операция проводилась в отношении экс-чиновников и руководителей упраздненного Миндоходов. Во времена Януковича они были причастны к организации и функционированию налоговых площадок, с помощью которых, по мнению следствия, было украдено около 97 миллиардов гривен. Задержанных было так много, что, для их оперативной доставки в Киев для избрания меры пресечения, была задействована даже авиация.

По словам Луценко, операция против бывших налоговиков времен Виктора Януковича готовилась почти год, минимум, восемь месяцев длилась подготовка к их задержанию. Ну, что же, будем надеяться, что уж хоть здесь-то наши прокуроры не сядут в лужу с доказательной базой и смогут довести до ума все эти дела. Желаю им успеха в этом нелегком деле.

Хорошие новости на этой неделе пришли и из мира бокса. Бой-реванш Кличко-Джошуа становится все более вероятным. Как стало известно, британский боксер Энтони Джошуа получил «зеленый свет» от Всемирной боксерской ассоциации на перенос обязательной защиты титула организации. И теперь, по словам менеджера Джошуа, матч-реванш с Кличко – наиболее вероятное развитие событий. Осталось подождать, что же скажет сам Владимир.

А напоследок расскажу вам еще об одной интересной новости. Хотите знать, как люди будут выглядеть уже через каких-то 200 лет? Ученые уже выяснили. По их словам, человек недалекого будущего будет кардинально отличаться от нас с вами. Самое удивительное – наша кожа скоро покроется роговицей, чтобы избежать дополнительного загрязнения. Если кого-то интересуют детали – вам сюда: https://www.unian.net/science/1933854-uchenyie-rasskazali-kakimi-budut-lyudi-cherez-200-let.html

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН