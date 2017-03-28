В парке Запорожья повесился военный – СМИ
10:44, 28 марта 2017Общество
1871 0
У погибшего в кармане нашли удостоверение участника боевых действий.
В кармане мужчины нашли удостоверение участника боевых действий / dnl.com.ua
В Запорожье сегодня утром повесился военный. Самоубийство участник боевых действий совершил в парке Победы. Об этом сообщает depo.Запорожье со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что случайные прохожие увидели в парке возле дерева тело мужчины, примерно 30 лет, с веревкой на шее, без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и медиков. Врачи лишь констатировали смерть мужчины.
Читайте такжеВ катастрофе вертолета под Краматорском погибли пять офицеров ВСУ - Минобороны
У погибшего в кармане нашли удостоверение участника боевых действий.
Напомним, ранее в Кропивницкому нашли мертвым бойца АТО. Военному было 29 лет и он покончил жизнь самоубийством.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter