В парке Запорожья повесился военный – СМИ

В Запорожье сегодня утром повесился военный. Самоубийство участник боевых действий совершил в парке Победы. Об этом сообщает depo.Запорожье со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что случайные прохожие увидели в парке возле дерева тело мужчины, примерно 30 лет, с веревкой на шее, без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и медиков. Врачи лишь констатировали смерть мужчины.

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У погибшего в кармане нашли удостоверение участника боевых действий.

Напомним, ранее в Кропивницкому нашли мертвым бойца АТО. Военному было 29 лет и он покончил жизнь самоубийством.