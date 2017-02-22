СМИ: в Санкт-Петербурге разгромили "музей Новороссии"

Издание "Новости Донбасса" опубликовало фотографии погрома в зале, где ранее размещались стеллажи с экспонатами. Работа "музея" приостановлена, передает 112.ua.

На стартовой странице сайта "музея" также размещена информация о том, что он "временно приостановил свою работу".

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Достоверно неизвестны причины беспорядка в "музее", однако, по сообщению его руководства, в конце января здесь произошел конфликт охранников с полицией.

В правоохранителей стреляли после того, как те пустили в помещение слезоточивый газ в ходе штурма здания. Все охранники "музея" были задержаны, троих потом отпустили, один остается под стражей. СК РФ завел уголовное дело о покушении на сотрудника полиции.

Отмечается, что после случившегося следователи провели обыски в самом "музее", в квартирах его руководства.

Также, по данным СМИ, владелица подвала, где расположен "музей", грозится его выселить.

В "музее Новороссии" выставлены экспонаты, связанные с конфликтом на востоке Украины. Музей был открыт в мае 2015 года. Официально он называется "информационно-культурным центром" "Мир войны".