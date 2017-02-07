МОН аннулировало лицензии вузам на оккупированных территориях

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

"Вследствие аннексии Крыма и вооруженной агрессии РФ на востоке Украины с 2014 года часть высших учебных заведений оказалась в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти, в частности Министерство образования и науки Украины, временно не осуществляют свои полномочия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2014-16 годов из Донецкой, Луганской областей и Крыма былм перемещены почти два десятка высших учебных заведений, которые сейчас работают на подконтрольной Украине территории.

В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которые во время вступительной кампании обратились около 3 тыс. 350 человек.

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Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавали в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

Студентам вузов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение и внесены в электронную базу, предоставляется право обучения в вузах Украины.

Ранее Аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала МОН аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не были перемещены на подконтрольную территорию. 1 февраля 2017 года приказами МОН № 14-л, 15 л и 16 л был утвержден перечень вузов, которые лишены лицензий, то есть являются нелегитимными и не имеют права на осуществление образовательной деятельности.