В Харькове затянуло дымом одну из станций метро, людей эвакуировали - СМИ

В Харькове на станции метрополитена «Метростроителей» произошло задымление. В результате этого пассажиров метро эвакуировали, пишет «SQ».

Сообщается, что в пресс-службе метрополитена заявили, что причины дыма на станции выясняются.

"Причины выясняются. Посадка/высадка производится на станции" защитников Украины ", - сообщили в метро.

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В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что по предварительным данным, произошло задымлении между станциями «Метростроителей» и «Защитников Украины».

Позже в пресс-службе метрополитена заявили, что дым попал в подземку через системы вентиляции.

В Новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до 3 часов утра. Кроме того, автоперевозчикам предложено установить график движения автобусов, следующих от станций мерополитена, до 4:00 1 января.