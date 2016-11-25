Украинские военные уничтожили блиндаж боевиков в Донецке (видео)
12:29, 25 ноября 2016Война
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Украинские военные, отвечая на огневые провокации террористов в оккупированном Донецке, уничтожили блиндаж противника.
Видеозапись на своей странице в Facebook опубликовали у волонтеры группы "Повернись живим".
"Комментариев к видео не будет. Его надо посмотреть и понять, что наши военные работают", - рассказали волонтеры.
Читайте такжеНа Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из "Град-П", по Авдеевке и Зайцевом били из минометов и гранатометовКак сообщал штаб АТО, 22 ноября в зоне проведения антитеррористической операции враг потерял одного боевика и боевую машину пехоты. "Имеем подтвержденные потери противника: за сутки один погибший боевик и вражеская боевая машина пехоты, уничтожена украинскими войсками", - говорилось в сообщении.
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