Неделя в цифрах

2 года добавил Фонд гарантирования вкладов для ликвидации банков Дмитрия Фирташа и Александра Януковича, сообщают украинские СМИ.

3 народных депутата – Мария Матиос, Александр Онищенко и Сергей Клюев - не подали ежегодные декларации за 2015 год, а 9 подали с опозданием, сообщают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года получил житель Львова за пропаганду сепаратизма в соцсетях, сообщают в прокутаруте Львовской области.

3 новых вида птиц были обнаружены американскими зоологами в Африке, сообщают иностранные СМИ. По словам ученых, два вида птиц были найдены в лесах на западе континента, один – в так называемой впадине Конго.

5 лет лишения свободы может грозить народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому по обвинениям, выдвигаемым ему Генеральной прокуратурой, сообщают украинские СМИ со ссылкой на ГПУ.

5 человек погибли и 51 был госпитализирован в результате схода с рельсов трамвая в Лондоне, сообщают иностранные СМИ.

10 украинских железнодорожных перевозчиков получили запрет от «Российской железной дороги» на перевозки по территории России, сообщают украинские СМИ.

45-ти судьям террористической организации «ДНР» объявлено о подозрении, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

47% украинцев пользуются услугами только государственных медучреждений и лишь 6% украинцев отдают предпочтение частным медицинским учреждениям, говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг» о состоянии медицинской сферы в Украине.

50% надбавки к зарплате обещают чиновникам, оформляющим субсидии, в качестве компенсации за нагрузку, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

69,78 гривен составила минимальная розничная цена на водку в Украине после соответствующего решения Кабмина, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

79 точек продажи фастфуда в Одессе не соответствуют санитарным нормам, сообщают местные СМИ со ссылкой на проверку Госпотребслужбы.

93 обращения по факту трансляции отечественными телеканалами запрещенных российских фильмов и сериалов были зафиксированы Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с начала года, сообщают в ведомстве.

127 раз с начала 2016 года Национальный банк Украины предоставлял правоохранителям доступ к банковской информации в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере, сообщается на сайте регулятора.

146 случаев отравления алкоголем зафиксировано в Украине, из них 69 закончились летально, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

288 выборщиков из 270 необходимых поддержали Дональда Трампа в 29-ти штатах. Таким образом, Трамп стал 45-м президентом США, сообщают иностранные СМИ.

430 населенных пунктов в 9 областях Украины были обесточены из-за непогоды в первые сутки снегопадов, сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

5 600 сотрудников полиции были уволены за год, сообщила глава Национальной полиции Украины ХатияДеканоидзе. 4 400 человек за это же время были повышены в должности.

156 459 человек заболели в Украине гриппом и ОРВИ, из них 65,7 % - дети в возрасте до 17 лет, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

700 000 детей с нарушениями психофизического развития нуждаются в инклюзивном образовании в Украине, отмечают в пресс-службе президента Украины. 200 000 долларов на его развитие выделит Китай.

1 928 594 гривны доходов от процентов в Международном инвестиционном банке дополнительно задекларировал президент Украины Петр Порошенко.

58 400 000 тонн зерновых намолотили украинские аграрии, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Самый высокая урожайность зерновых наблюдалась в Винницкой, Черкасской, Киевской и Хмельницкой областях.

359 000 000 гривен Кабинет министров дополнительно выделил на субсидии для собственников частных домов для приобретения угля, дров или других видов твердого топлива, сообщают в пресс-службе правительства.

400 000 000 евро планирует выделить Европейский Союз для создания венчурного фонда по поддержке европейских стартапов. Это составит 25% фонда, остальную сумму выделят частные инвесторы, сообщают украинские СМИ.

1 500 000 000 долларов в год может составить ежегодный экономический эффект от отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и, как следствие, открытия рынка земли в Украине, отмечает сопредседатель Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош.

Маргарита Андреева