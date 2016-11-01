В России возбудили очередное дело против украинских военных – Следом РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст.356 Уголовного кодекса РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ полковника Андрея Соколова, командира 93-й омбр полковника Владислава Клочкова, командира 30-й омбр полковника Виталия Якубова, командира 1-го батальона 14-й омбр подполковника Михаила Прокопива, а также других неустановленных лиц указанных подразделений.

В сообщении Следственного комитете заявляется, что «управлением по расследованию преступлений, связанных с использованием запрещенных средств и методов ведения войны» установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в марте 2016 года в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения, осуществляли артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.

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«Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и других лиц, причастных к ним», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, которые руководят обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководству вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.