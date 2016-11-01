В оккупированном Донецке ликвидировали администратора батальона боевиков "Ангел"

Об этом передают "Новости Донбасса", ссылаясь на страницу батальона в социальной сети Вконтакте.

Ночью 30 октября на странице сообщества появилась запись о том, что у группы "большие неприятности", в связи с чем комментарии будут временно отключены. В комментариях одна из администраторов сообщила о гибели своего "коллеги".

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"С Алексеем (Смирновым, руководителем батальона - Ред.) всё в порядке, в Донецке убит один из администраторов группы. Подробностей пока не будет. Давайте без ереси и прочего", - написала она.

Подробностей о ликвидации сотрудника батальона администратор не назвала.

Напомним, что руководитель батальона Алексей Смирнов был задержан сотрудниками "МГБ ДНР" в конце сентября текущего года по обвинению в хранении оружия и взрывчатых веществ. Через несколько недель после его ареста в сообществе "Ангела" в Вконтакте появилась статья о том, что представители "МГБ" пытаются завладеть ресурсами батальона.

Основная роль батальона "Ангел" заключается в сборе средств для пострадавших в ходе обстрела граждан и на нужды боевиков других незаконных вооруженных формирований.