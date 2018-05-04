События недели: версия читателей УНИАН – "двухсотая модель Моторолы" и рассрочка за коммуналку

Эта неделя началась с новостей о том, что былинный герой и защитник распятых русскоязычных младенцев «Моторола» отправился прямиком в ад, попутно угробив ни в чем не повинный лифт, в котором он и ехал в свой последний путь. Читатели затирали до дыр буквально все новости этой благодатной темы. Версий о том, кто же все-таки ускорил встречу этого персонажа со своими дружками типа Жилина, оказалось не много.

Главарь «днровской» шайки Захарченко традиционно усмотрел в этом длинную руку самого президента Порошенко, заявил, что уничтожение такого славного человека и телефона равносильно «объявлению войны». А подельник «Моторолы», небезызвестный боевик «Гиви» вообще впал в истерику и пригрозил, ни много ни мало, «сравнять с землей все города до Киева» в отместку за своего собрата по грабежам и издевательствам над пленными. Судя по всему, «Гиви» почуял, кто будет в лифте следующим, вот нервишки-то и сдали.

Согласно еще одной версии, «мобильного» героя взорвали гордые равнинные горцы из Абхазии, тоже промышляющие грабежом да рэкетом на оккупированных донецких степях. Волонтеры, со ссылкой на свои источники, утверждают, что причиной инцидента в лифте стал длинный язык второй (при живой первой) жены боевика, которая во время визита в Абхазию не совсем вежливо выразилась о «романтических» отношениях некоторых местных «политических лидеров» и коз. Поговаривают, взбешенные люди террориста «Абхаза» хотели отправить «Моторолу» к праотцам уже давно, но все никак не могли получить на это мероприятие отмашку из Кремля или, на худой конец, благословение РПЦ. А тут-де звезды сошлись… Более детально почитать о жизни и смерти «пауков в банке» можно в одноименной публикации УНИАН.

Подводя итоги, следует отметить, что во всей этой истории расстраивают только две вещи. Первое – количество людей, которые пришли на его похороны в Донецке. Хотя в соцсетях и писали, что для массовки боевики согнали всех бюджетников города, осадок все-таки остался. А, во-вторых, лифт жалко. Он ведь был ни в чем не виноват.

Еще одной топ-темой, интересовавшей на неделе читателей, стали переговоры «нормандской четверки» в Берлине о судьбе оккупированной части Донбасса. За несколько дней до встречи практически все участники скептически оценивали перспективы и сомневались, что удастся достичь хоть какого-нибудь прогресса. Однако вечер перестал быть томным, когда выяснилось, что определенного «прогресса» достичь все-таки удалось. Правда, в украинском обществе тут же возникли сомнения, действительно ли это такой уж «прогресс»: даже неглубоко погруженным в тему было заметно очевидное изменение позиции украинской стороны на этих переговорах. Буквально за неделю до встречи Киев говорил о формуле «сначала контроль границы, потом – выборы». А вот по итогам встречи оказалось, что Украина вроде как согласилась сначала провести выборы и только потом взять под свой контроль границу.

Тем не менее, президент уже заявил, что альтернативы «нормандскому формату» нет, а принятая «дорожная карта» поможет Украине вернуть суверенитет над оккупированным Донбассом. Так ли это, покажет только время.

Также читатели внимательно следили на нашем сайте за сообщениями о решении запретить в Украине деятельность российских платежных систем, таких как «Золотая корона», «Юнистрим» и других. Соответствующее решение принято на основании указа президента от 17 октября, которым введено в действие решение СНБО о введении расширенного пакета санкций.

НБУ оперативно обязал банки и небанковские учреждения прекратить предоставление услуг международных платежных систем, созданных резидентами Российской Федерации, и, начиная с 20 октября, воспользоваться этими системами стало уже невозможно. Насколько разумный этот шаг, учитывая тот факт, что наши соотечественники, работающие в России, с помощью этих систем перечисляют в Украину ежегодно сотни миллионов долларов – судить экспертам.

Порвав два заочных баяна на похоронах «Моторолы» и переживая за Порошенко, вынужденного встречаться с Путиным в Берлине, наши читатели пропустили довольно важное сообщение о том, что на наших южных границах может появиться не совсем дружественное государственное образование.

Все дело в том, что на ближайших президентских выборах в Молдове с высокой долей вероятности может победить пророссийский кандидат, уже сейчас заявляющий о возможной федерализации страны и реинтеграции Приднестровья.

В результате возможной победы этого, скажем так, не совсем идеального кандидата Украина рискует получить на юго-западных границах недружественный политический и экономический режим, а также – вероятность развертывания или усиления российской военной группировки, ориентированной на юг Украины и на Румынию. Ждать осталось недолго. Выборы в Молдове назначены на 30 октября.

Не сильно интересовались читатели и революционным решением Кабмина Гройсмана о введении рассрочки на оплату коммунальных платежей, в частности, по оплате услуг централизованного отопления. Чиновники, наверно, решили, что таким образом они продемонстрируют свою заботу о тех, кому нечем платить. Идея действительно неплохая, ее можно расширить и углубить, разрешив передавать долги за комуслуги по наследству.

Пока украинцам предлагают рассрочку за коммуналку, за океаном продолжают создавать будущее уже сегодня. Основатель компании Tesla Илон Маск объявил о начале выпуска автомобилей с системой полного автопилота. По мнению компании, полный автопилот безопаснее, чем водитель, а также это поможет снизить цену на транспортировку автомобиля. Уже представляю: сидишь себе дома со стаканом в руке, покупаешь через интернет машину, вводишь адрес доставки и через несколько часов купленный автомобиль сам приезжает к тебе во двор, радостно бибикая на зависть соседям. Красота! Об этом стоит почитать тем, кто эту замечательную новость не заметил (а таковых, увы, на неделе было большинство).

И напоследок – еще о прекрасном и добром, но, опять-таки, проигнорированном нашими читателями. В Одесскую область доставили экспериментальное стадо водяных буйволов для улучшения экосистемы дельты Дуная и Придунайских озер.

Экологи рассказывают, что эти буйволы являются естественными мелиораторами, поддерживающими водные протоки, поедая водную растительность и расчищая заиленные участки ручьев, рек и озер. При отсутствии открытой воды эти удивительные животные могут даже самостоятельно выкапывать небольшие озера, которые привлекают диких птиц, пресмыкающихся и беспозвоночных и служат очагами биоразнообразия. Надеюсь, у экологов и буйволов все получится, а на карте Украины появится еще одно интересное для туристов место.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН