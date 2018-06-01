Пауки в банке

По большому счету, обратный отсчет «десяти негритят» Донбасса начался сразу после псевдореферендумов весной 2014 года.

Внутренние разборки в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», будь то исчезновение того или иного деятеля, успешное покушение на, с легкой руки российских СМИ, «медийную личность» или результат неудавшегося «госпереворота» в недореспубликах, закончившегося казнью бунтарей, – вызывают у украинцев одобрительные отзывы. Ведь каждый такой случай уменьшает количество пауков в банке.

«Лавка запасных» у московских кукловодов, ввиду высокой вероятности получить на Донбассе вместо всероссийского почета и славы – пулю и, в лучшем случае, мемориальную табличку, – невелика. И есть надежда, что желающих пополнить ряды внезапно почивших «героев новороссии» с каждой кончиной будет все меньше. Особенно, если брать во внимание, что и в самих псевдореспубликах, и, тем более, в России, мало кто сумеет сегодня назвать таких «героев» буквально двухлетней давности.

К примеру, внутренний конфликт между сторонниками гражданина РФ Игоря Стрелкова, возомнившего себя «министром обороны ДНР», и группой «горловских» боевиков начался еще в мае 2014 года, и сделал известными в определенных кругах террористов Сергея Здрилюка («Абвера») и Игоря Безлера («Беса»). Но, если летом 2014 года эти «герои» не сходили с экранов российских телевизоров, а их заявления тиражировались десятками СМИ, то к осени обоих убрали с арены. Оба, мол, отправились в Крым. Но если «Бес» еще подавал какие-то признаки жизни в феврале 2016 года, комментируя в российской прессе «назначение» «мэров» в «ДНР», то «Абвер» давно канул в Лету. Жив ли он вообще? Пожалуй, этим вопросом следует задаваться каждому, кому не дают покоя «подвиги» и возможные заработки пророссийских бандитов на Донбассе.

Еще незавиднее оказалась судьба луганского боевика Александра Беднова, больше известного публике как «Бэтмен». Ярый сторонник «Новороссии», который в августе 2014 года около недели даже был «министром обороны ЛНР», уже в ноябре того же года не был допущен к «выборам» в псевдореспублике. В декабре ситуация ухудшилась – соратники завели на него «уголовное дело», обвиняя в похищении людей, применении к ним пыток, вымогательстве и разбое. А в начале января 2015-го «Бэтмен» и вовсе был расстрелян своими же подельниками из «ЛНР», поскольку, как утверждают представители этой шайки, отказался выполнять требования сотрудников еще одного бандформирования – «МВД ЛНР» – разоружиться и оказал «ожесточенное вооруженное сопротивление».

Вслед за ним кормить червей отправился менее известный у нас, но, некогда довольно публичный за линией разграничения так называемый комендант Первомайска Евгений Ищенко («Малыш»), автомобиль которого был взорван 23 января 2015 года. «Известность» этому, ныне несуществующему, персонажу принесло видео, где «Малыш» открыто угрожал Плотницкому и обещал, что гарнизоны городов «ЛНР», обделенные финансовой помощью, могут выступить против руководства псевдореспублики.

Еще один видный «новоросс» – Алексей Мозговой – прожил немного дольше, до мая 2015 года. При въезде в поселок Михайловка рядом с его авто было взорвано отвлекающее взрывное устройство, а затем машина была обстреляна из пулеметов и другого автоматического оружия. В результате обстрела террорист погиб. В принципе, ряды мертвых «героев» он мог бы пополнить еще в марте, но покушение (машина Мозгового была взорвана возле одного из блокпостов) оказалось неудачным – тогда бандит лишь получил касательное ранение головы. В «ЛНР» в убийстве обвинили «украинских диверсантов», но сам Мозговой накануне намекал, что зуб на него точит лично главарь «республики» Игорь Плотницкий.

Нажить себе врага в лице последнего сумел и террорист Павел Дремов, больше известный под позывным «Батя» (его «казаки» открыто обвиняли Плотницкого в коррупции, разворовывании российской «гуманитарки» и торговле ею).

В начале декабря 2015 года предводитель луганских «казаков» Дремов отгулял собственную свадьбу в Санкт-Петербурге, а повторением торжества на родине – в Стаханове – насладиться уже не удалось. 12 декабря его автомобиль был взорван на трассе между Первомайском и Стахановым. «Гибель Дремова могла быть следствием споров между неконтролируемыми казачьими предводителями и их российскими кураторами», - отметили в МВД Украины.

Эта версия не лишена смысла, поскольку «Батя» был фактически неконтролируем ни Плотницким, ни кураторами боевиков из ФСБ. Еще в октябре 2015 года сепаратистские информационные ресурсы сообщали, что «казачки» Дремова вышли из-под контроля российского руководства и даже «выразили неповиновение» российской власти. Более того, «Батя» был не сдержан в выражениях и говорил много лишнего. К примеру, публично признавался, что на Донбассе присутствуют российские военные.

К слову, сторонникам банды «ДНР» тоже не стоит переходить дорогу «лидеру» - Александру Захарченко. Доказано покойным «министром топлива и энергетики ДНР» Евгением Файницким (между прочим, бывшим юристом Сергея Курченко). По данным сепаратистских информресурсов, он был арестован в феврале 2015 года за шпионаж. Осенью того же года родственники Файницкого получили подтверждение его гибели… из РФ. Свидетельство о смерти «экс-министра» было выдано Отделом записи актов гражданского состояния Миллеровского района Ростовской области РФ, местом смерти значился город Донецк Донецкой области, а дата – 22 мая 2015 года.

В принципе, в «ДНР» разборки между боевиками происходят не реже, чем в «ЛНР», но, то ли гибнут сошки помельче, то ли это не так пафосно освещается местными и российскими журналистами, то ли на распространение подобной информации влияет причастность к большинству внезапных «исчезновений» российских спецслужб (а не внутренние бандитские разборки), но громкими можно назвать не так уж и много историй. Одной из таковых можно считать уничтожение летом текущего года «командира» одной из бригад «ДНР», российского полковника Александра Бушуева с позывным «Заря». «Заря» задвухсотился. Каким-то странным образом. Говорят, то ли сердце подвело комбрига, то на фугасе под Харцызском подорвался», - написал по этому поводу в одной из соцсетей украинский волонтер Роман Синицын.

Вместе с тем, гораздо более известные, стоявшие у истоков «ДНР» и «ЛНР» личности, вроде как не погибли, но и информации, что живы-здоровы, о них нет уже очень давно. Что несколько настораживает.

К примеру, куда подевался «народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев? Вроде бы осел в Москве. Вроде бы интервью раздает. Не один, мол, такой. Вон, «народный губернатор» Пашка Губарев из российских телеэфиров не вылезает. Там же, но гораздо реже, «пасется» и «экс-премьер ДНР» Александр Бородай.

Оно-то, конечно, так. Но, если Губарев в последний раз всплывал в информпространстве в конце сентября 2016 года, то последнее упоминание о Пономареве в российских СМИ датируется мартом 2015 года. Точно так же российские кураторы больше не раскручивают одного из первых главарей «ЛНР» Валерия Болотова, который после покушения на него в мае 2014 года и последующей «отставки», якобы также отправился в Москву. Но с тех пор про него – ни слуху, ни духу.

Может, конечно, эти ребята затаились, как еще один известный террорист «ДНР» Александр Ходаковский, который, после долгого отсутствия (вероятно, договаривался с российскими кураторами, что не будет ликвидирован), внезапно появился в медиапространстве в начале сентября и рьяно бросился критиковать нынешние «власти» псевдореспублики. Однако вероятность того, что эти кадры, скорее, повторили (или в ближайшее время повторят) судьбу «оплотовца» Евгения Жилина – чрезвычайно высока (Жилин был застрелен в Подмосковье, в ресторане «Ветерок»). Похоже, находиться в непосредственной близости от Кремля, обладая знаниями о том, что и как происходило на Донбассе в 2014-2015 годах – смертельно опасно.

Тем более, если брать во внимание, что «героями» Донбасса все эти люди могут быть лишь до тех пор, пока для российских медиа есть отмашка из Кремля популяризировать боевиков. Ведь, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «есть общественное мнение, которое четко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей». Но, как показывает практика, российское общество со своим «общественным мнением» может быть весьма забывчивым. Доказано тем же Пономаревым, исчезнувшим из медиапространства. Или Дремовым, который после смерти забылся – и нескольких недель не прошло.

«Гибридная война порождает гибридных «героев». Она же их и забирает», - комментирует этот феномен основатель волонтерского проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега.

По его словам, тот же «Моторола» останется всего лишь анекдотичным персонажем, «героем» своей пластилиновой республики: «Посмешищем для нас, для тех, у кого есть настоящие герои».

Соратники почившего в лифте «Моторолы» должны понимать: покоя для них не может быть не только на поле боя, но и непосредственно в «ДНР» и «ЛНР». Даже если им кажется, что они контролируют здесь ситуацию.

УНИАН