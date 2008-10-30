НБУ ввел драконовские ограничения на переводы за рубеж

Нацбанк Украины (НБУ) ужесточил ограничения на валютные переводы за рубеж физических лиц по текущим валютным неторговым операциям.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №340, которым вносятся изменения в октябрьское решение Нацбанка (№ 319) по стабилизации ситуации в банковском секторе, сообщает Украинская правда.

"Установить, что банки (финансовые учреждения) по поручениям физических лиц- резидентов и нерезидентов могут осуществлять за границы Украины переводы иностранной валюты по текущим валютным неторговым операциям: без подтверждающих (основания для перевода) документов с текущего счета в инвалюте или без его открытия - сумму, которая в эквиваленте не превышает 15 тыс грн в месяц", - указывается в документе.

Согласно постановлению, переводы инвалюты по текущим валютным неторговым операциям по поручениям физлиц на основании подтверждающих документов возможны на сумму, которая в эквиваленте не превышает 75 тыс грн в месяц, но только с текущих счетов клиентов.

В документе отмечается, что такие требования не распространяются на оплату расходов на лечение в медицинских учреждениях других стран; на оплату расходов по транспортировке больных; на оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом; на переводы, которые осуществляются на основании приговоров и решений судебных и правоохранительных органов; на переводы, которые осуществляются гражданами в случае выезда за рубеж на постоянное место жительства.

Как известно, в начале текущего года НБУ утвердил правила осуществления физлицами денежных переводов за границу и внутри страны по текущим валютным неторговым операциям, либерализовав регламент пересылки украинцами средств за пределы страны.

В соответствии с этим решением физлица-резиденты могли осуществлять за пределы Украины переводы инвалюты без подтверждающих документов в сумме, которая в эквиваленте не превышает 15 тыс грн в один операционный день.

К переводам физлиц по текущим валютным неторговым операциям относятся, в частности, переводы, связанные с оплатой труда, помощью родственников, благотворительной помощью, возмещениями по страховым случаям, премиями, унаследованными средствами, средствами по договорам дарения.