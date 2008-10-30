НБУ ввел драконовские ограничения на переводы за рубеж
Постановление Нацбанка
Нацбанк Украины (НБУ) ужесточил ограничения на валютные переводы за рубеж физических лиц по текущим валютным неторговым операциям.
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №340, которым вносятся изменения в октябрьское решение Нацбанка (№ 319) по стабилизации ситуации в банковском секторе, сообщает Украинская правда.
"Установить, что банки (финансовые учреждения) по поручениям физических лиц- резидентов и нерезидентов могут осуществлять за границы Украины переводы иностранной валюты по текущим валютным неторговым операциям: без подтверждающих (основания для перевода) документов с текущего счета в инвалюте или без его открытия - сумму, которая в эквиваленте не превышает 15 тыс грн в месяц", - указывается в документе.
Согласно постановлению, переводы инвалюты по текущим валютным неторговым операциям по поручениям физлиц на основании подтверждающих документов возможны на сумму, которая в эквиваленте не превышает 75 тыс грн в месяц, но только с текущих счетов клиентов.
В документе отмечается, что такие требования не распространяются на оплату расходов на лечение в медицинских учреждениях других стран; на оплату расходов по транспортировке больных; на оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом; на переводы, которые осуществляются на основании приговоров и решений судебных и правоохранительных органов; на переводы, которые осуществляются гражданами в случае выезда за рубеж на постоянное место жительства.
Как известно, в начале текущего года НБУ утвердил правила осуществления физлицами денежных переводов за границу и внутри страны по текущим валютным неторговым операциям, либерализовав регламент пересылки украинцами средств за пределы страны.
В соответствии с этим решением физлица-резиденты могли осуществлять за пределы Украины переводы инвалюты без подтверждающих документов в сумме, которая в эквиваленте не превышает 15 тыс грн в один операционный день.
К переводам физлиц по текущим валютным неторговым операциям относятся, в частности, переводы, связанные с оплатой труда, помощью родственников, благотворительной помощью, возмещениями по страховым случаям, премиями, унаследованными средствами, средствами по договорам дарения.