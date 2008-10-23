НБУ подсчитал отток средств с банковских депозитов

Отток денежных средств с банковских депозитных счетов в октябре 2008 г. составил 16,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в целом на банковских депозитных счетах на 21 октября 2008 г. находилось 321,5 млрд. грн. «Это депозиты населения и субъектов хозяйствования», - отметил он.

В.ЛИТВИЦКИЙ связывает тенденцию оттока средств с паникой на финансовом рынке.