Нафтогаз меньше чем за год набрал кредитов на 2 миллиарда

НАК “Нафтогаз Украины” с начала года привлек 2 млрд. долларов кредитных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии сообщил заместитель председателя правления компании Юрий КОЛБУШКИН.

“При том, что утвержденным финансовым планом было предусмотрено привлечение 9,8 млрд. долларов, на сегодняшний день компания привлекла 2 млрд. долларов в связи со сложной ситуацией, сложившейся на финансовом рынке Европы”, - сказал Ю.КОЛБУШКИН.

Он отметил, что компания выполняет свои обязательства в расчетах за импортируемый газ, при этом отставание по платежам составляет всего один месяц.