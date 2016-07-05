На Харьковщине за последние полгода контракт для прохождения службы подписали более 1,6 тысяч человек - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в настоящее время еще примерно 80 человек собирают необходимые документы для подписания контракта.

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Кроме того, в Харьковском областном военном комиссариате отмечают, что в этом году на военную службу по контракту пошли рекордное количество женщин.

"В прошлом году мы побили рекорд за всю историю независимой Украины, когда отобрали для рядов войска 116 представительниц прекрасного пола. За 6 месяцев текущего года мы направили в войска уже 141 женщину. Интересно, что значительный процент девушек приходят к нам с гражданским высшим образованием. Ведь после определенного времени пребывания в качестве рядового контрактника "дипломированные" воины могут пройти специальные трехмесячные курсы, получить звание "младший лейтенант" и, таким образом, повысить свой статус в войске вместе с увеличением месячного денежного оклада", - сказал заместитель военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Андрей Семенович.

Справка УНИАН: В 2015 году 635 жителей Харьковщины стали профессиональными военнослужащими, из них 116 - женщины.