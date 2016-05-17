Джамала: У меня даже мысли не было, что Украина займет второе место, а Лазарев круто подготовился

Об этом она сказала на пресс-конференции, передает "112 Украина".

"Эмоции во время голосования невозможно описать словами. Когда я поняла, что Австралия уже побеждает, я уже не считала, по каким критериям: баллам жюри или зрителей, я не могла этого понять. Я действительно просто очень хотела победить. Я просто видела себя с этой наградой. У меня даже мысли не было, что у нас будет второе место", - сказала певица.

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Джамала также отметила, что участник от России Сергей Лазарев "круто" подготовился к конкурсу.

"Сергей Лазарев очень круто подготовился к Евровидению. Но в этом году была очень сильная конкуренция", - добавила Джамала.

Напомним, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", рассказыващей о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.