В оккупированном Донецке местных жителей сгоняют на празднование "дня провозглашения "ДНР" (фоторепортаж)

На площади устанавливают агитационные палатки и находится небольшое количество людей, передают "Новости Донбасса".

Кроме того, в палатках раздают газеты "Донецкая республика". На площадь от ОГА пришла колонна, состоящая в основном из студентов. Не дожидаясь митинга, студенты и жители города стали массово покидать площадь.

Читайте такжеСМИ показали ключевые видео захвата сепаратистами админзданий в Донецке, Харькове и Луганске

Уходящих останавливают "кураторы" и заставляют вернуться назад.

На площади находится около трех тысяч человек, хотя ведущие со сцены объявили о присутствии 10 тысяч "граждан республики".

Ранее незаконная группировка "ДНР" намечала праздничные мероприятия на 7 апреля, затем по неизвестным причинам дата была перенесена на 9 апреля.