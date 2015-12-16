Военные получили два модернизированных учебно-тренировочных самолета
Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, передал украинским военным два учебно-тренировочных самолета Л-39М1, говорится в сообщении концерна.
Согласно сообщению, модернизация самолетов проводилась на Одесском авиационном заводе, входящем в состав "Укроборонпрома".
"В результате модернизации были увеличены показатели тяги авиационного двигателя типа АИ-25ТЛШ и внедрена более современная авионика. По сравнению с базовой моделью Л-39, существенно улучшены скорость, особенности взлета и посадки", - отметили в концерне.
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Кроме того, на самолетах установлен бортовой тренажерный комплекс типа БТК-39 и новый прицельно-навигационный комплекс.
"БТК-39 предоставляет больше возможностей по практическому обучению пилотов в условиях реальной воздушной обстановки, в том числе относительно летательных аппаратов так называемой "боевой группы"", - отметили в концерне.
Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев "Укроборонпром" передал украинской армии 3,468 тыс. единиц боевой техники и вооружения. В частности, предприятия "Укроборонпрома" модернизировали 10 самолетов, передали 1135 управляемых ракет и высокоточных боеприпасов и 243 единицы ракетно-артиллерийского вооружения. Также было отремонтирована 1701 единица военной техники.
Справка УНИАН. Одесский авиационный завод основан в 1911 году. Входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Занимается ремонтом самолетов и авиационных двигателей. На сегодняшний день выполняет ряд контрактов по ремонту и модернизации самолетов для украинских и зарубежных ВВС.