Военные получили два модернизированных учебно-тренировочных самолета

Согласно сообщению, модернизация самолетов проводилась на Одесском авиационном заводе, входящем в состав "Укроборонпрома".

"В результате модернизации были увеличены показатели тяги авиационного двигателя типа АИ-25ТЛШ и внедрена более современная авионика. По сравнению с базовой моделью Л-39, существенно улучшены скорость, особенности взлета и посадки", - отметили в концерне.

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Кроме того, на самолетах установлен бортовой тренажерный комплекс типа БТК-39 и новый прицельно-навигационный комплекс.

"БТК-39 предоставляет больше возможностей по практическому обучению пилотов в условиях реальной воздушной обстановки, в том числе относительно летательных аппаратов так называемой "боевой группы"", - отметили в концерне.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев "Укроборонпром" передал украинской армии 3,468 тыс. единиц боевой техники и вооружения. В частности, предприятия "Укроборонпрома" модернизировали 10 самолетов, передали 1135 управляемых ракет и высокоточных боеприпасов и 243 единицы ракетно-артиллерийского вооружения. Также было отремонтирована 1701 единица военной техники.

Справка УНИАН. Одесский авиационный завод основан в 1911 году. Входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Занимается ремонтом самолетов и авиационных двигателей. На сегодняшний день выполняет ряд контрактов по ремонту и модернизации самолетов для украинских и зарубежных ВВС.