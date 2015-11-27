Житель Донетчины из-за обиды выстрелил по дому соседа из гранатомета, тот в больнице - полиция
В селе Триполье Артемовского района Донецкой области сосед обиделся на своего соседа и выстрелил из гранатомета по его дому, пострадавший госпитализирован.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня (26 ноября - УНИАН) в Триполье Артемовского района сосед обиделся на своего соседа и произвел выстрел из гранатомета по жилому домовладению", - написал он.
В результате мужчина 1969 года рождения госпитализирован с ранениями различной тяжести, а у стрелявшего сотрудники полиции при задержании в кармане изъяли еще две гранаты.
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"Обладатель гранатомета и хранитель гранат прогнозируемо употребил "огненной воды" для храбрости", - отметил Аброськин.
Также начальник донецкой полиции сообщил об ужесточении мер безопасности в прифронтовой зоне.
"Ужесточаем меры безопасности в прифронтовой зоне или готовы ли вы стать мишенью человека, незаконно владеющего оружием?", - написал он.