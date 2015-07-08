Порошенко считает необходимым вернуть уголовную ответственность за контрабанду

Об этом он сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

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По словам Петра Порошенко, есть три люфта для контрабанды на границе – западная таможня, Одесса и линия соприкосновения на Донбассе.

"Мы должны вернуть уголовную ответственность за контрабанду", - сказал президент.

Петр Порошенко также отметил, что по его поручению на южной границе будет создан новый таможенный терминал и новый прозрачный офис качественных некоррупционных услуг.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине была отменена уголовная ответственность за контрабанду, но возросли финансовые санкции за такой вид преступления.