Порошенко считает необходимым вернуть уголовную ответственность за контрабанду
Президент Петр Порошенко считает необходимым вернуть уголовную ответственность за контрабанду.
Об этом он сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.
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По словам Петра Порошенко, есть три люфта для контрабанды на границе – западная таможня, Одесса и линия соприкосновения на Донбассе.
"Мы должны вернуть уголовную ответственность за контрабанду", - сказал президент.
Петр Порошенко также отметил, что по его поручению на южной границе будет создан новый таможенный терминал и новый прозрачный офис качественных некоррупционных услуг.
Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине была отменена уголовная ответственность за контрабанду, но возросли финансовые санкции за такой вид преступления.