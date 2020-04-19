"Без масок и дистанции": толпа прихожан "УПЦ МП" собралась в Святогорской Лавре на Донетчине (фото)

Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.

На Донетчине в Свято-Успенской Святогорской Лавре («Московский патриархат») на Пасхальное богослужение собралось большое количество людей, многие из них были без масок и игнорировали правило социальной дистанции.

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Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne. Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В этом году, в связи с угрозой распространения COVID-19 и карантинными ограничениями, представители власти и церквей настойчиво призывали граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.