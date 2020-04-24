Всеукраинская школа онлайн 24 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 24 апреля - английский язык, математика, физкультура

Уроки онлайн 6 класс за 24 апреля - украинский язык, история, физкультура, английский язык, география

Уроки онлайн 7 класс за 24 апреля - украинский язык, математика, физкультура, английский язык, химия, физкультура

Уроки онлайн 8 класс за 24 апреля - химия, английский язык, физкультура, биология

Уроки онлайн 9 класс за 24 апреля - биология, украинская литература, физкультура, химия, английский язык, физкультура

Уроки онлайн 10 класс за 24 апреля - украинская литература, алгебра, физкультура, английский язык, химия, физкультура, биология

Уроки онлайн 11 класс за 24 апреля - украинский язык, физика, физкультура, химия, алгебра, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 24 апреля

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: