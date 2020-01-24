На Волыни объявили двухдневный траур из-за гибели на День соборности в зоне ООС 22-летнего военного

Сегодня состоится прощание с Героем, а завтра его похоронят.

В Волынской области объявлен траур 24-25 января из-за гибели в зоне боевых действий на Донбассе 22-летнего военнослужащего Николая Сорочука.

Как сообщает пресс-служба ОГА, руководитель области подписал соответствующее распоряжение.

"Погиб военный 22 января 2020-го года во время выполнения боевых задач на позициях в пределах взводного опорного пункта от пули вражеского снайпера. Прощание с погибшим Героем начнется 24 января в нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора города Луцка. На следующий день, 25 января, состоится гражданская панихида и похороны", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, в регионе приспустят государственных флаги на домах и зданиях органов исполнительной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.