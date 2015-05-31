Житомирщина завершила строительство двух фортификационных сооружений

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский, который посетил зону АТО.

По его словам, «Житомирская область одной из первых завершает строительство фортификационный сооружений в зоне АТО, мы укладываемся в обозначенные сроки, чтобы обеспечить военных необходимым укрытием».

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Машковский сообщил, что Житомирской области было поручено в целом построить 6 фортификационных сооружений в зоне АТО и одно – на Житомирском военном полигоне, который должен, по его словам, «быть примерным». «Через него в рамках учений должны проходить все военные части Вооруженных сил Украины», - сказал он и добавил, что на полигоне уже все работы завершены, сейчас идет сдача этого объекта в эксплуатацию.

Председатель ОГА также рассказал, изначально планировалось, что Житомирщина построит в зоне АТО 6 фортификационных сооружений, однако позже планы изменились. «В целом область строит 4 фортификационных сооружения в Донецкой и Луганской областях. Первое уже готова на 100 процентов, сегодня его сдают в эксплуатацию, второе готово на 80%, остальные строятся», - сказал Машковский.

Особенно опасно, по словам Машковского, строить сооружения вблизи города Горское на Луганщине. «Там - постоянные обстрелы, есть серьезный уровень опасности», - отметил он.

В общем, сказал Машковский, область выполнит поставленную задачу по строительству фортификационных сооружений в зоне АТО. «Сделаем вовремя, может с небольшой задержкой»,- пообещал он.