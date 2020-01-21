В Киеве состоялась панихида по погибшим в Донецком аэропорту воинам-киборгам (фото, видео)

Почтить погибших украинских воинов пришло около 80 человек.

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим воинам-киборгам в Донецком аэропорту и всем участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения "Сердца киборгов".

Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Почтить погибших украинских воинов пришли около 80 человек.

Предстоятель ПЦУ сказал, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно "новейшими героями".

"Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю", - отметил Епифаний.

Он отметил, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.

"Потому что благодаря их подвигу сегодня мы имеем мирное небо над головой, и мы молимся за то, чтобы Господь сподобил нас, чтобы в украинском государстве воцарился справедливый мир. Но справедливый мир может воцариться тогда, когда враг покинет нашу украинскую землю. И мы верим в нашу победу, потому что на нашей стороне правда. Мы не хотим чужого. Мы защищаем свою родную землю", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Также он отметил, что агрессор не останавливается, и пытается поработить украинцев не только физически, но и духовно.

Епифаний выразил уверенность, что Украина преодолеет нынешние испытания и станет духовно еще сильнее.

"И в это непростое время испытаний мы не имеем права забыть о тех жертвах, которые положены на алтарь нашей государственной независимости. Мы не имеем права забыть их героический подвиг", - добавил священнослужитель.