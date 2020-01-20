В Ивано-Франковске простились с жертвой трагедии "Боинга" МАУ – 24-летней Марией Микитюк (фото, видео)

Девушка была единственным ребенком в семье, в следующем году планировала свадьбу.

В Ивано-Франковске состоялась церемония прощания с 24-летней Марии Микитюк, которая погибла в результате катастрофы украинского авиалайнера в Иране 8 января.

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Как сообщает «Суспільне.uа», около 300 человек сегодня собрались на панихиду в ивано-франковском Доме печали. После церемонии гроб девушки перевезли в ее родное село Старые Кривотули.

Отмечается, что девушка была единственным ребенком в семье, ее воспитывала мама. В 2021 году Мария планировала свадьбу. Одноклассники и учителя погибшей вспоминают ее как любознательную, целеустремленную и открытую девушку.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины. 11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении самолета.

19 января в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.