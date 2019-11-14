Львовского патологоанатома оштрафовали за взятки от родственников умерших

Суд доказал, что паталогоанатом вместе с медбратом вымогали деньги за вскрытие и подготовку тел к погребению.

Шевченковский районный суд оштрафовал двух работников патологоанатомического центра Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова, которые брали у родственников умерших взятки за вскрытие и другие бесплатные услуги.

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Как выяснило следствие, 76-летний патологоанатом Богдан Гулевич вместе с 51-летним медбратом Романом Наконечным минимум трижды получали взятки за проведение вскрытия, хранения их в холодильных камерах, мытья и одевания, передает zaxid.net.

В частности, 26 мая прошлого года они получили 2000 грн от родственников умершего за вскрытие и подготовку тела к погребению. 22 августа 2018 года Роман Наконечный взял 2400 грн для себя и своего руководителя Богдана Гулевича за транспортировку умершего из Каменка-Бугского района и его вскрытие. А 28 августа Наконечный с Гулевичем получили за подготовку тела к погребению 2300 грн на двоих. Все услуги, за которые мужчины брали деньги у родственников умерших, должны предоставляться бесплатно.

Во время судебного заседания 4 ноября 2019 года Гулевич с Наконечным признали свою вину и заявили, что раскаиваются в содеянном.

Мужчин судили по ч. 4 ст.354 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды по сговору группы лиц"). Судья Шевченковского райсуда Ирина Зима, которая рассматривала это дело, назначила Гулевич и Наконечному максимальный штраф по этой статье – по 12 750 грн каждому.