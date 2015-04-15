Нацсовет подаст в суд на ряд телеканалов за нарушение времени показа фильмов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета. "На заседании Национальный совет рассмотрел результаты внеплановых проверок четырех общенациональных вещателей – телеканалов "Новый", "НТН", "Украина" и ICTV - в части соблюдения ими определенных прокатными удостоверениями временных рамок демонстрации фильмов. В результате регулятор обратится в суд для рассмотрения дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что внеплановые проверки телекомпаний проводились по обращению граждан. Ими было установлено, что телеканалы нарушили условия трансляции в эфире фильмов, предусмотренные государственными удостоверениями на право их демонстрации и распространения.

То есть, как сообщают в Нацсовете, "имеет место нарушение пункта а) ч. 1 ст. 59 закона "О телевидении и радиовещании". Фильмы и телесериалы демонстрировались или без отметок, или с отметкой, которая не соответствует "Системе визуальных отметок с индексом киновидеопродукции в зависимости от аудитории, на которую она рассчитана". Фактически эти фильмы и сериалы были в эфире в неподходящее время - в основном днем, тогда когда должны демонстрироваться вечером после 18 или 21 часа.

Председатель Национального совета Юрий Артеменко отметил, что в целом члены регуляторного органа соглашаются, что возрастная система отметок должна быть изменена. Так, недейственным он назвал возрастной индекс в 21 год. По его словам, в настоящее время этот вопрос может быть обсужден индустрией вместе с руководством Госкино, которое идет навстречу и готово совместно выработать новые нормы.

Со своей стороны представители телеканалов подчеркнули, что считают необходимым установить более четкие, понятные и современные критерии определения возрастных индексов киновидеопродукции. Артеменко призвал их быть более активными, выработать общую позицию отрасли и необходимые предложения и документы.

В связи с зафиксированными во время внеплановых проверок указанных телеканалов нарушениями были составлены протоколы об административном правонарушении. Эти протоколы вместе с материалами внеплановых проверок указанных четырех вещателей Нацсовет направит в суд для рассмотрения дел об административных правонарушениях.