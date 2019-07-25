Экс-замглавы полиции Одесской области разыскивают по делу о присвоении вещдоков на 50 миллионов гривень

Еще один участник преступной «схемы» скрывается за границей.

Правоохранители разыскивают подозреваемого в присвоении контрафактных сигарет на 50 млн грн Константина Гейко, который был заместителем экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, задержанного сегодня по этому же делу.

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Это следует из сообщения пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Принимаются меры по установлению местонахождения заместителя руководителя ГУ НП», - сказано в сообщении. В нем уточняется, что разыскиваемому полицейскому также сообщено о подозрении, но в порядке, предусмотренном УПК Украины для вручения подобных сообщений лицам, скрывающимся от следствия.

Как отмечается, в четверг, кроме Головина, задержан человек, приближенный к руководству полицейского главка, который обеспечивал документальное оформление и фактическое перемещение сигарет между складскими помещениями.

По данным пресс-службы, нескольким лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины – «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».

В частности, как выяснило следствие, 11 ноября 2017 года группа лиц по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины - в зону деятельности таможенного поста «Одесса-центральный» Одесской таможни ГФС - семь контейнеров с табачными изделиями.

В дальнейшем работниками ГПУ указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на хранение на склад, находившийся в Одессе.

В августе 2018 года уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования.

В САП отмечают, что руководство полицейского главка дало указание о перемещении сигарет для дальнейшего хранения на склады частных структур, с руководителями которых бывший начальник ГУ НП и его заместитель вступили в преступный сговор.

Это перемещение на частные склады было сделано на «формальном основании» - договоре о хранении вещественных доказательств, подписанном упомянутым заместителем Головина.

«В дальнейшем по указанию руководителя ГУ НП табачные изделия были перемещены для хранения на склады частных структур, с руководителями которых подозреваемые вступили в преступный заговор. Фактически табачные изделия вывезли со склада, где они хранились, и переместили на другой склад, указанный руководством ГУ НП, откуда они через короткий промежуток времени исчезли», - сообщила пресс-служба.

Также установлено, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, пока скрывается за границей.

В ходе следствия детективами установлено, что подобное изъятие высоколиквидных товаров и дальнейшая их передача на хранение – распространенная схема ввоза нерастаможенных товаров в Украину, которая заканчивается, как правило, «уничтожением на основании постановления суда» соответствующих товаров или их «потерей».

Сейчас расследование продолжается. Прокурорами САП совместно с детективами НАБУ подготовлено ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, в Одессе задержали бывшего начальника Главного управления Нацполіції в Одесской области Дмитрия Головина, который вместе с другими лицами, в частности своим экс-заместителем, подозревается в присвоении контрафактных сигарет на 50 млн грн.