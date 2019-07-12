В новом учебном году школьники Киева получат электронные ученические билеты

Электронный ученический билет предоставляется за средства городского бюджета.

В Киеве в новом учебном году все учащиеся учреждений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты, которые предоставляют право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Для получения такого билета родителям (или лицам, их заменяющим) нужно отправить заявку. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг, выбрать электронную услугу «Заказ ученического билета». Для подтверждения своих данных можно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID.

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«Для того, чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в личном кабинете киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и приложить фото ребенка, который отвечает требованиям к оформлению ученического билета», - разъясняют в КГГА.

Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная заявка попадает в учреждения образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

«Электронный ученический билет предоставляется за средства городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу», - отмечают в КГГА.

Согласно сообщению, в настоящее время услуга предоставляется в тестовом режиме. Пользователи будут иметь возможность заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года.

В частности, благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете по билету можно будет отслеживать перемещение ребенка.

Как сообщал УНИАН, в начале 2019 года в Киеве заработал единый электронный билет.