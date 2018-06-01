Неделя в цифрах

2 преступные группы, которые взрывали офисы политических сил и волонтерских движений в Одессе, были обезврежены СБУ. В настоящее время задержано 5 граждан, которые подозреваются в организации и совершении терактов и изготовлении самодельных взрывных устройств. Мероприятия по задержанию остальных членов групп продолжаются.

3-4 года может понадобиться России для наращивания сил, чтобы атаковать страны Балтии, считает командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Сейчас нападение маловероятно, поскольку силы России вовлечены в конфликт в Украине.

5,5 млрд долларов выручки недополучил российский «Газпром» в результате ограничения поставок газа в страны Европейского союза. Кроме того, газовый монополист заплатил до 400 млн долларов штрафов.

10 лет лишения свободы грозит военным, сбившим насмерть на бронированном тягаче 8-летнюю девочку в Константиновке Донецкой области, сообщают в военной прокуратуре. Двое подозреваемых, которые на момент задержания после ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, ожидают передачи обвинительного акта в суд до 1 апреля.

15 украинских врачей в Ливии, которые были похищены вооруженными лицами, связанных с так называемым «Исламским государством Ирака и Леванта», освобождены и возвращены в места их прежнего пребывания, сообщают в МИД Украины.

18 газовых месторождений Россия захватила и незаконно использует в аннексированном Крыму, отмечают в МИД Украины. Кроме того, на полуострове незаконно национализированы более 400 украинских предприятий.

30 аптечных сетей будут проверены Антимонопольным комитетом Украины в связи с завышением цен в период ажиотажного спроса, сообщил исполняющий обязанности главы АМКУ Николай Бараш. Позже аналогичные проверки будут проведены на рынках нефтепродуктов и продовольствия.

85% составляет уровень дотационности Крыма из российского бюджета, подсчитали российские эксперты. Это сопоставимо с двумя территориями России – с Ингушетией, уровень дотационности которой 87%, и с Чечней - 82%. В целом, за прошлый год российские власти потратили на аннексированный полуостров 125 млрд руб., в этом выделят еще как минимум 100 млрд.

180 заложников из числа военнослужащих Украины продолжают находиться в плену у боевиков ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. В то же время, в Центре содействия освобождению заложников при СБУ сообщают, что Украина готова к очередному большому обмену пленными, на котором планируется обменять не менее 100 человек.

250 долларов за тысячу кубометров российского газа может составить цена импортного топлива для Украины во втором квартале 2015 года, и дальше будет снижаться, сообщил министр топлива и энергетики Украины Владимир Демчишин после трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам.

341 народный депутат Верховной Рады проголосовал за президентский проект постановления об одобрении обращения к Совбезу ООН и Совету ЕС относительно развертывания на Донбассе международной операции по поддержанию мира и безопасности.

1 100 военных из Латвии, Литвы, США, Великобритании, Люксембурга и Канады проводят совместные ежегодные учения сухопутных, воздушных и морских вооруженных сил, сообщают в Минобороны Латвии. Цель маневров - обучить батальоны Пехотной бригады сухопутных сил к использованию возможностей поддержки боя при выполнении различных операций.

3 000 военнослужащих различного вида войск и авиации, которые не вышли на континентальную часть Украины и остались на территории аннексированной АР Крым, подозреваются прокуратурой в совершении государственной измены и дезертирстве, сообщают в военной прокуратуре.

14 600 личного состава боевиков было убито на Донбассе за время АТО, сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев. Также террористы безвозвратно потеряли почти 260 танков и 340 боевых бронированных машин, почти 170 РСЗО, до 190 артиллерийских систем, 16 самолетов и вертолетов, 10 беспилотных аппаратов, до 360 автомобилей. Большинство этой боевой техники, по данным штаба АТО, прибыло с территории России.

35 300 военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации по указу президента от 17 марта 2014 года, вернутся домой во время демобилизации, которая продлится с 18 марта по 1 мая, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

585 000 гривен пенсии незаконно получил экс-премьер Украины Николай Азаров в период с 2008 года по 2014 год, сообщают в МВД Украины. Следствие установило, что растрата бюджетных средств произошла по предварительному сговору Азарова с должностными лицами Пенсионного фонда.

1 200 000 000 гривен – ориентировочная стоимость арестованного движимого и недвижимого имущества депутатов Верховной Рады АР Крым, а также самопровозглашенных руководителей незаконно сформированных органов власти автономии Сергея Аксенова и Владимира Константинова, сообщают в Генеральной прокуратуре.

3 000 000 000 кубометров природного газа Украина импортировала с территории Европы с начала текущего года, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз». Только в первой половине марта Украина импортировала из стран Европейского Союза 632 млн кубометров природного газа, что составило 81% от общего импорта.

38 700 000 000 долларов могут составить золотовалютные резервы Украины к 2020 году, прогнозируют в Международном валютном фонде. Согласно данным МВФ, в 2015 году госрезервы вырастут в 2,5 раза по сравнению с нынешними показателями – до 18 300 000 000 долларов.

135 000 000 000 долларов дохода недополучит Россия в 2015 году, подсчитали в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В докладе, подготовленном организацией, отмечается, что каждый доллар, на который снижается средняя цена на нефть, обходится России в 3 млрд долларов недополученного дохода.

1 700 000 000 000 гривен необходимо для проведения капитального ремонта 98% украинских дорог, подсчитали в консалтинговой компании William invest expert. Минимальная сумма для ремонта дорожной сети составляет 850 млрд гривен.