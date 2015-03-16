Штаб АТО: на Донбассе украинские военные уничтожили более 14 тысяч боевиков

Об этом сегодня в Краматорске в информационном центре Донецкой областной госадминистрации заявил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев.

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"С начала АТО боевики безвозвратно потеряли более 14,6 тыс. личного состава, почти 260 танков и 340 боевых бронированных машин, почти 170 РСЗО, до 190 артиллерийских систем, 16 самолетов и вертолетов, 10 беспилотных аппаратов, до 360 автомобилей", - рассказал Валентин Федичев.

Он подчеркнул, что большинство этой боевой техники прибыло с территории России и "превращено украинскими военными в груду металлолома".

Валентин Федичев отметил, что "с начала 2015 года боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" потеряли более 6,4 тыс. личного состава, в том числе на Дебальцевском направлении – 1995 боевиков, среди которых – десантники и морские пехотинцы ВС России".

Заместитель командующего АТО Валентин Федичев напомнил, что уже после 15 февраля в результате непрекращающихся попыток боевиков штурмовать позиции сил АТО и ответного огня на их провокации, противник потерял убитыми почти 1 300 личного состава, в том числе на Дебальцевском направлении - более 600 человек.

"Такова правда необъявленной войны. Надеемся, что поток в Россию "груза 200" образумит российских политиков и обманутый ими народ России", - подытожил полковник.