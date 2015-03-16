Климкин: Около 180 воинов АТО остаются в плену у боевиков
01:42, 16 марта 2015Политика
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Около 180 украинских военнослужащих остаются в плену у боевиков в Донбассе
Около 180 воинов АТО остаются в плену у боевиков / УНИАН
Об этом глава МИД сообщил в интервью газете "Коммерсант".
"ДНР" и "ЛНР" продолжают удерживать 180 заложников из числа военнослужащих Украины. Мы же передали им всех, кто в рамках правовых процедур был "очищен" и подготовлен к передаче", - сообщил он.
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