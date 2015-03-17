Беглому экс-премьеру Азарову насчитали почти 600 тысяч гривень пенсии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«В период с 2008 года по 2014 год высшему должностному лицу незаконно выплатили пенсию с переплатой в 585 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В частности, по данным МВД, установлено, что должностные лица Пенсионного фонда Украины в 2014 году, действуя по предварительному сговору с экс-премьером Азаровым, совершили растрату бюджетных средств.

«Управлением Пенсионного фонда в Шевченковском районе Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Азарову необоснованно назначена и начислена пенсия. В результате Азарову излишне выплачена пенсия в период с 2008 года по 2014 год в сумме около 585 тыс. грн», - подчеркивается в сообщении.

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Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Наказание может достигать 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.