"Теоретически это возможно": Епифаний рассказал, что нужно для объединения ПЦУ и УГКЦ

По словам предстоятеля ПЦУ, для объединения нужно прийти к диалогу.

Для изучения вопроса относительно возможного объединения украинских православных церквей восточного и западного обрядов между ними сначала должен быть проведен соответствующий диалог.

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Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в воскресенье, 12 мая 2019 года, в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, нужно прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

По словам предстоятеля, вопрос объединения двух конфессий поднимался им во время его встречи с главой УГКЦ.

"На встрече с блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - подчеркнул Епифаний.