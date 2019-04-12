Мы гордимся, когда нас называют бандеровцами - Епифаний

Епифаний отметил, что для некоторых наименование "бандеровцем" является ругательным, но для украинцев это честь.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что украинцы гордятся, когда их называют потомками Степана Бандеры.

Об этом он заявил во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера, сообщается на сайте ПЦУ.

"История университета свидетельствует, среди его выпускников было много тех, которые действительно, не словом, а делом, любили свою украинскую землю и ее народ. Среди них стоит отметить и вспомнить гения украинского национального и национально созидающий духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся", - сказал Епифаний.

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"Для некоторых такое наименование является ругательным, но для нас это честь. Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить "Слава Украине!", а миллионы ответят "Героям Слава!". Мы с вами дождались этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность постичь и продолжать то, что они наметили", - добавил Митрополит.

Как сообщал УНИАН, ранее Епифаний выразил убеждение, что ПЦУ продолжит утверждаться и развиваться при следующем главе Украинского государства. По убеждению предстоятеля ПЦУ, курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является важным для сохранения целостности Украинского государства.