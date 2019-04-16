"Как всегда растрёпанная": Вера Брежнева показала лицо без макияжа (фото)

Певица сфотографировалась в просто белой блузке и без укладки.

Украинская певица Вера Брежнева показала лицо без макияжа. Певица сфотографировалась в просто белой блузке и без укладки. Читайте такжеСкандальная Maruv кардинально сменила имидж (фото) Снимок певица опубликовала в Instagram. "Как всегда растрёпанная, ещё и на жизнь успевает пожаловаться", "Хоть и растрепыш, а привлекательна", "Вера не выспалась?", - прокомментировали под фото подписчики певицы. Как сообщал УНИАН, украинская певица Тина Кароль удивила поклонников сменой образа.

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