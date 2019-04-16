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"Как всегда растрёпанная": Вера Брежнева показала лицо без макияжа (фото)

15:26, 16 апреля 2019
Общество
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Instagram Вера Брежнева

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Снимок певица опубликовала в Instagram.

"Как всегда растрёпанная, ещё и на жизнь успевает пожаловаться", "Хоть и растрепыш, а привлекательна", "Вера не выспалась?", - прокомментировали под фото подписчики певицы. 

Как сообщал УНИАН, украинская певица Тина Кароль удивила поклонников сменой образа.

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Теги: #певица#Вера Брежнева