"Как всегда растрёпанная": Вера Брежнева показала лицо без макияжа (фото)
15:26, 16 апреля 2019Общество
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Певица сфотографировалась в просто белой блузке и без укладки.
Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева показала лицо без макияжа. Певица сфотографировалась в просто белой блузке и без укладки.
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Снимок певица опубликовала в Instagram.
"Как всегда растрёпанная, ещё и на жизнь успевает пожаловаться", "Хоть и растрепыш, а привлекательна", "Вера не выспалась?", - прокомментировали под фото подписчики певицы.
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