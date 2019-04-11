Киевлянам в возрасте от 45 лет предоставлена возможность бесплатного обучения - КГГА

На основании предоставленного соответствующим категориям граждан ваучера проводится переподготовка, специализация, повышение квалификации по профессиям и специальностям согласно приоритетным видам экономической деятельности.

В этом году продолжается программа службы занятости по поддержанию конкурентоспособности граждан на рынке труда путем выдачи ваучеров для лиц возрастной категории 45+, которые имеют 15 лет страхового стажа. Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

На основании ваучера проводится переподготовка, специализация, повышение квалификации по профессиям и специальностям согласно приоритетным видам экономической деятельности. В частности, можно получить специализацию повара, кондитера, столяра строительного, медсестры, специалиста компьютерных технологий.

Право на получение ваучера имеют:

лица в возрасте старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения ими пенсионного возраста;

лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного пенсионного возраста при наличии выслуги не менее 10 лет, которые не приобрели права на пенсию;

лица, уволенные с военной службы после участия в АТО, из числа инвалидов, до получения права на пенсию;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста при отсутствии работы.

Программа действует за счет средств, выделенных на ее поддержку Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Стоимость ваучера устанавливается в пределах стоимости обучения, но не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2019 года – 19 210 грн). Ваучер выдается единовременно. Если стоимость обучения превышает стоимость ваучера, лицо или работодатель может оплатить разницу.

Для получения ваучера необходимо обратиться в любой районного филиала Киевского городского центра занятости.