120 еврейских общин стали членами Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ)

В состав Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) вошли более 120 еврейских общин и еврейских организаций. Членство в ОЕОУ подразумевает проведения общих мероприятий, благотворительных проектов и помощи общинам от ОЕОУ - раздача мацы, еврейских календарей, поддержка в борьбе с антисемитизмом.

Основная задача Объединенной еврейской общины Украины - объединение всех евреев Украины, реализовывается в том числе и через объединение еврейских общин и организаций. ОЕОУ планирует оказывать финансовую помощь еврейским общинам в рамках реализации своей Программы “Евреи Украины”, сообщает jewishnews.com.ua.

“Мы приветствуем присоединившиеся общины и выражаем надежду, что в ближайшее время в состав нашей организации войдут и другие еврейские организации. Я уверен, что наши ряды пополнены всеми реально действующими в Украине еврейскими общинами, за исключением нескольких. И если кто-то из них еще не присоединился к ОЕОУ, добро пожаловать!”, - прокомментировал это событие Михаэль Ткач, руководитель Объединенной еврейской общины Украины.

Кроме этого ОЕОУ активно развивает единое информационное пространство для евреев. За 4 года своего существования информационные проекты ОЕОУ — еврейский новостной сайт JewishNews и журнал U-Jew! расширили постоянную аудиторию до 500 тысяч интернет-пользователей ежемесячно.

Также в Объединенной еврейской общине Украины работает Единый еврейский номер “910” (бесплатная горячая линия), на который может обратиться любой еврей Украины. А проект JewSpace помогает найти работу с соблюдением Шаббата и Йом тов.

Полный список состава опубликован на официальном сайте ОЕОУ.