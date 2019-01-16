"Попа как у Ким": Настя Каменских показала аппетитные формы на отдыхе у бассейна (видео)
05:24, 16 января 2019Общество
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Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц.
Артистка в хорошей форме / фото Instagram
Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников откровенными фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке.
Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц. На фото видно, что Настя лежит на топчане возле бассейна. Видно, что артистка в хорошей форме.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских показала, как проводит последние дни отпуска на Карибах.
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