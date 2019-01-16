"Попа как у Ким": Настя Каменских показала аппетитные формы на отдыхе у бассейна (видео)

Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц.

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников откровенными фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке.

Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц. На фото видно, что Настя лежит на топчане возле бассейна. Видно, что артистка в хорошей форме.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских показала, как проводит последние дни отпуска на Карибах.