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"Попа как у Ким": Настя Каменских показала аппетитные формы на отдыхе у бассейна (видео)

05:24, 16 января 2019
Общество
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Артистка в хорошей форме / фото Instagram

Популярная украинская певица Настя Каменских  продолжает радовать поклонников откровенными фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке.

Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц. На фото видно, что Настя лежит на топчане возле бассейна. Видно, что  артистка в хорошей форме.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских показала, как проводит последние дни отпуска на Карибах.

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Теги: #Настя Каменских