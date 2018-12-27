В Одессе установили скамейку-сердце для влюбленных (фото)

Обустроена она на площадке, которую обрамляет невысокий полукруг из дерева.

В Одессе установили скамейку-сердце для влюбленных.

Как передает корреспондент УНИАН, скамейка открыта вчера в дендропарке Победы.

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Она сделана в виде сердца, а на внутренней стороне спинки – гравировка «Я люблю Одессу», но вместо «люблю» - якорь, который в городе используют взамен указанного слова при вывешивании официальных билбордов, плакатов и т. д.

Оригинальная скамейка-сердце расположена на аллее, которая идет от площади Десятого апреля к нижнему пруду. Обустроена она на площадке, которую обрамляет невысокий полукруг из дерева.

Ранее в Одессе установили копию скульптуры «Любовь», которая в 2015 году была представлена на американском арт-фестивале Burning Man.