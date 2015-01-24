Началась эвакуация жителей Мариуполя из восточной части города в западную - Яценюк

Началась эвакуация жителей Мариуполя из восточной части города в западную.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе, проходящем в МВД Украины.

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«Делается все возможное, чтобы спасти мирных жителей, оказать первую медицинскую помощь и передислоцировать из восточной части Мариуполя в западную часть, в первую очередь детей, семьи. И сейчас в усиленном режиме транспортируются и размещаются в детских садах и школах из западной части Мариуполя те семьи, которые решили переехать, потому что там нет ни электроэнергии, ни воды», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, в результате обстрела боевиками из градов Мариуполя погибли 16 мирных жителей, еще 83 получили ранения. По данным Мариупольского городского совета, 74 раненых госпитализированы.