Живые потомки маньяков: журналисты рассказали о жизни после смерти "пологовского маньяка" Ткача (видео)

Впервые журналисты рассказали о 4 женах и 6 детей жесточайшего серийного убийцы Сергея Ткача.

Житомирская колония № 8. Здесь отбывают наказание самые известные душегубы. Те что устраивали разбои, грабили, насиловали, убивали.

Холодные решетки и жуткие стены этого учреждения недавно покинул один из самых жестоких серийных убийц Украины. Его обвиняли в 36 убийствах женщин. Должен был бы сидеть пожизненно, но покинет колонию навсегда и больше сюда не вернется.

В тюрьме умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач. Об этом смотрите в сюжете "Украинских сенсаций"

Засуетятся все: от командиров до обычных охранников. Неужели тот, кто должен был бы мучиться за убийства, вот так просто возьмет и "уйдет" из тюрьмы?..

Одни заподозрят нечистое. Другие откровенно и в голос говорят: пусть горит в аду! А третьи и вовсе уверяют, что маньяк сбежал на волю мстить тем, из-за кого уже 13 лет сидел.

А церемонию захоронения (если это можно так назвать) в закрытом гробу нарекут ни чем иным, как подставой.

В колонии настаивают: жизнь человека, даже здесь, наивысшая ценность. Его смерть хоть на немного, но облегшить мысли родителей убитых.

Но эта история не про кровавые убийства маньяка. Эта история о том естественном желании оставить потомство, которое есть и у маньяков. О нечто большем, чем зимное притяжение в обычных девочек к душегубам.

Впервые расскажем и покажем, какие потомства они оставляют, как живут и радуются их дети и что заставляет молоденьких и хорошеньких бежать в объятия зверей.

На протяжении 25 лет продолжались кровавые жатвы этого убийцы. Его имя навсегда врежется в память бедных матерей. А он убивал, потому что хотел всемирной славы.

Вместе со своей молоденькой женой Еленой Сергей Ткач уже во второй раз готовился стать папой. Его дочь Елизавету Сергеевну Ткач, как и четвертую жену - Елену - впервые показали по телевидению.

Читайте такжеПоявились подробности смерти "пологовского маньяка" - одного из самых жестоких серийных убийц Украины

На церемонию похорон мужа жена Елена не приехала, хотя знает о смерти своего "любимого маньяка". Да и вообще провести в последний путь Ткача не решается никто. Несмотря на три официальных брака, официальных шестерых детей покойника, гроб двое работников кладбища молча бросят в могильную яму под звуки мертвой тишины.

А уже на следующий день - еще одна новость от Ткача: над его могилой кто-то проводит оккультные сеансы и, похоже, работают над созданием для него персонального ада.

А житомиряне бунтуют и требуют немедленно перезахоронить тело убийцы подальше от могил их родственников, чтобы тот случайно не навлек нечистые силы или паломничество сатанистов.

Истории потомков маньяков. Почему хороших женщин тянет в объятия зверей? Что они скажут о своей любви к убийце? Почему на самом деле рожают от них детей и кем становятся такие дети? А также, как одна из женщин маньяка пыталась затащить в кровать журналиста "Украинских сенсаций"?

Кроме того журналисты провели "рейд" по бывшим женщинам маньяков: что они скажут о жизни со зверем, как любят и чем отличаются такие от мирных мужчин.

Стоит отметить, что если маньяки входят в историю, то их потомки продолжают спокойно существовать, иногда, возможно, опасаясь за свою жизнь, но так же желая жить. И здесь нельзя закончить чем-то однозначным. Ведь смерть этих людей не облегчит страдания родителей, которых лишили самого ценного.