Павловский подтвердил знакомство с организатором покушения на Гандзюк (видео)

Павловский опроверг информацию о причастности к нападению на Гандзюк, подчеркнув, что даже не знал активистку.

Экс-помощник депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорь Павловский заявил, что знаком с Сергеем Торбиным, которого следствие называет организатором нападения на Екатерину Гандзюк. В то же время Павловский опроверг свою причастность к преступлению.

Об этом Павловский заявил в эфире программы «Нині вже» на Громадському.

По его словам, Торбин принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в частности в Донецком аэропорту.

«С людьми общались, я им помогал на фронт — продуктами, соляркой, медикаментами», — рассказал Павловский.

Он добавил, что также встречал Торбина на различных детских соревнованиях, к которым тот был привлечен.

Читайте такжеДело Гандзюк: под домом Игоря Павловского зажгли файеры (фото)

«Мы его с такой положительной стороны знали», — сказал Павловский.

В то же время экс-помощник депутата Паламарчука опроверг информацию о том, что он передал деньги Торбину для организации нападения на Гандзюк. Он подчеркнул, что до нападения даже не знал Гандзюк.

«Если бы я был причастен, то, я думаю, с вами бы уже не разговаривал», — подчеркнул Павловский.

Также он отметил, что полиция вызвала его на допрос.

«Фиксировали на аудио - и видеозапись, я давал показания по Екатерине Гандзюк. Задавались такие вопросы: знаете ли вы такого человека? Знаете ли вы Торбина?», — рассказал Павловский.

Как сообщалось, в Херсоне неизвестные разрисовали забор дома, где предположительно живет Игорь Павловский.

5 ноября Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщил, что следствие подозревает Павловского в передаче денег предполагаемому организатору нападения на Гандзюк Сергею Торбину, но пока он не является официальным подозреваемым.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что 5 октября в медиа «вытекла часть следствия», благодаря которому 12 людей (которых следствие рассматривает как заказчиков) «получили необходимую им информацию».

Читайте такжеГлаву Херсонской ОГА не пустили на церемонию прощания с Гандзюк

6 ноября депутат Паламарчук уволил Павловского для того, чтобы у того было время на свою защиту.

Ранее в полиции заявили, что собранных доказательств будет достаточно, чтобы доказать вину заказчиков убийства Гандзюк.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги тела, руки и лица (более 35% тела).

С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.