Киевские работодатели увольняют призывников задним числом для освобождения рабочих мест – военный комиссар

Киевским военным комиссариатом проводится проверка предприятий по соблюдению трудовых прав призывников.

В Киеве некоторые работодатели увольняют призывников задним числом, чтобы не сохранять за ними рабочее место.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин.

«Есть случаи, когда призывников, которые получают повестку на призыв для происхождения срочной службы, работодатели увольняют задним числом для того, чтобы не удерживать за призывником рабочее место, не выплачивать ему среднестатистическую зарплату», - сказал он и добавил, что в большей степени это касается частных предприятий.

Клявлин сообщил, что сейчас Киевским военным комиссариатом проводится проверка предприятий по соблюдению трудовых прав призывников. По результатам проверки, отметил он, будут опубликованы названия предприятий-нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву.