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Рабыня Изаура на гастролях в Украине: звезда культового сериала 90-х исполнила "Червону руту" (видео)

15:09, 22 октября 2018
Общество
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Главная героиня культового сериала 90-ых Луселия Сантуш посетила Украину. В Украине Сантуш должна задержаться до 27 октября. Но она уже успела полюбиться харьковчанам. 

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Именно эту встречу и посетила Сантуш. С украинцами она познакомилась, когда те снимали новые выпуски программы в Бразилии. Именно тогда звезда сериалом и пообещала посетить Украину. Слово свое она сдержала.

В ходе встречи звезда поднялась на сцену. Вместе они исполнили бессмертный украинский хит «Червона рута».

Отметим, что Сантуш должна пробыть в Украине с 20 по 27 октября. За это время она посетит Киев, Харьков, Днепр, Ужгород, Черновцы и Одессу. 

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Теги: #гастроли#сериалы