Каменских открыла секрет своего быстрого освоения испанского языка (фото, видео)

Кроме этого, певица рассказала, что в восторге от поездки в США.

Украинская певица Настя Каменских недавно анонсировала мотивирующий челендж: артистка предложила поклонникам поставить перед собой цель и достичь ее в течение 4 месяцев. Сама артистка не стояла в стороне от своей инициативы и сама взялась реализовывать задуманное.

Всего за 4 месяца Настя Каменских выучила иностранный язык. Свои навыки звезда продемонстрировала во время своего визита в США: певица приняла участие в многочисленных интервью и презентациях песни "Peligroso", во время которых свободно общалась на испанском. Как ей это удалось – Настя Каменских откровенно рассказала в программе "Светская жизнь".

"Когда ты очень чего-то хочешь – для тебя это становится возможным. Я учила каждый день, я езжу в машине с тетрадью. И даже сейчас в моей гримерке, в моем рюкзаке лежит тетрадь со словами", – призналась Настя Каменских.

Кроме этого, певица рассказала, что в восторге от поездки в США. По ее словам, она является первой украинкой, которая пересекла океан и представила свое творчество на испанском языке. Всего за несколько дней насыщенного тура Настю Каменских стали узнавать на улицах, от чего звезда не сдерживала счастья.

"Третий день промо-тура, мы пошли поесть, я захожу, сидит дедушка, возвращается и говорит: "Боже, я со своей женой вас видел сегодня утром на шоу. Вы в жизни еще красивее. У вас такая крутая песня, она станет популярной. Это совсем другое место. Ты "высадился", как на Луне, спел – и тебя уже узнают", – с восторгом вспомнила Настя Каменских.

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Артистка призвала родителей отдавать своих отпрысков на курсы иностранных языков, ведь это, по ее словам, "расширяет кругозор, а мозг начинает больше работать". Сама Настя Каменских продолжает осваивать новые языки: теперь она свободно владеет английским, итальянским, украинским, русским и продолжает изучать испанский.

Напомним, что в сентябре зажигательная Настя Каменских находилась в Калифорнии, где при поддержке Потапа презентовала новую песню "Peligroso". Из солнечного Майами звезда опубликовала немало фото, которые взбудоражили сеть. Сама Настя Каменских с юмором призналась, что снимки ее упругих ягодиц значительно интереснее людям, чем достижения.