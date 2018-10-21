Каменских открыла секрет своего быстрого освоения испанского языка (фото, видео)
Украинская певица Настя Каменских недавно анонсировала мотивирующий челендж: артистка предложила поклонникам поставить перед собой цель и достичь ее в течение 4 месяцев. Сама артистка не стояла в стороне от своей инициативы и сама взялась реализовывать задуманное.
Всего за 4 месяца Настя Каменских выучила иностранный язык. Свои навыки звезда продемонстрировала во время своего визита в США: певица приняла участие в многочисленных интервью и презентациях песни "Peligroso", во время которых свободно общалась на испанском. Как ей это удалось – Настя Каменских откровенно рассказала в программе "Светская жизнь".
"Когда ты очень чего-то хочешь – для тебя это становится возможным. Я учила каждый день, я езжу в машине с тетрадью. И даже сейчас в моей гримерке, в моем рюкзаке лежит тетрадь со словами", – призналась Настя Каменских.
Кроме этого, певица рассказала, что в восторге от поездки в США. По ее словам, она является первой украинкой, которая пересекла океан и представила свое творчество на испанском языке. Всего за несколько дней насыщенного тура Настю Каменских стали узнавать на улицах, от чего звезда не сдерживала счастья.
"Третий день промо-тура, мы пошли поесть, я захожу, сидит дедушка, возвращается и говорит: "Боже, я со своей женой вас видел сегодня утром на шоу. Вы в жизни еще красивее. У вас такая крутая песня, она станет популярной. Это совсем другое место. Ты "высадился", как на Луне, спел – и тебя уже узнают", – с восторгом вспомнила Настя Каменских.
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Артистка призвала родителей отдавать своих отпрысков на курсы иностранных языков, ведь это, по ее словам, "расширяет кругозор, а мозг начинает больше работать". Сама Настя Каменских продолжает осваивать новые языки: теперь она свободно владеет английским, итальянским, украинским, русским и продолжает изучать испанский.
Знания и обучение - это важнейшая составляющая развития личности. В рамках челленджа #оbіцяюза100днів расскажу о том, как достигаю поставленной цели в категории #обучение 👏Я знаю английский, итальянский, украинский, русский, а сейчас учу испанский. Испанский я начала изучать совсем недавно, 4 месяца назад, но у меня достаточно неплохо получается 😊Было очень интересно и вдохновляюще давать интервью для испаноязычных телеканалов, программ и радиостанций в рамках моего peligrosopromorun 🙌🏻 . А какой язык хотели бы выучить вы? Дайте себе обещание прямо сегодня – и выполните его. Вместе с o.b.® я запустила челлендж #obіцяюза100днів, чтобы вдохновлять вас примером. Если я смогла – вы тоже сможете!🙏 . Если вы еще не присоединились к нашему с o.b.® челлендж, переходите на @ob_do_promo_ua, участвуйте и следите за розыгрышем призов. Решайтесь на большее! Действуйте и, возможно именно вы выиграете главный приз челленджа – поездку в Германию!
Напомним, что в сентябре зажигательная Настя Каменских находилась в Калифорнии, где при поддержке Потапа презентовала новую песню "Peligroso". Из солнечного Майами звезда опубликовала немало фото, которые взбудоражили сеть. Сама Настя Каменских с юмором призналась, что снимки ее упругих ягодиц значительно интереснее людям, чем достижения.